Deborah Secco fica sem graça ao ser questionada sobre relacionamento com homens casados

Durante entrevista, atriz Deborah Secco se engasga e fica sem jeito ao ser questionada se 'curtia pegar homem casado'

CARAS Digital Publicado em 09/06/2022, às 09h28 - Atualizado às 09h59

Atriz Deborah Secco (42) chegou a se engasgar ao receber uma pergunta inusitada.

Durante entrevista no PocCast, com Lucas Guedez e Rafa Uccman na noite de quarta-feira, 08, a artista ficou bem sem graça após ser questionada sobre já ter ficado com homens comprometidos.

Lucas perguntou se ela curtia, quando solteira, pegar homem casado, deixando a artista visivelmente sem saber o que responder. "Você tinha muito essa fama de pegar vários... Naquela época, você sofria muito hater por pegar homem casado? Por que você curtia, né? Tipo, era um fetiche...? Ou você não sabia que ele era casado?", questionou ele.

Surpresa, Deborah disparou: "Não curtia". "Eu sabia que a pessoa tinha um relacionamento, perguntava, a pessoa sempre dizia que não estava bem, que ia terminar. Mas não era uma coisa que eu curtia, não. Aliás, sempre sofri. Porque sempre soube que não era prazeroso", disse ainda.

Atualmente casada com Hugo Moura, com quem tem uma filha, Maria Flor (6), a atriz afirmou que não faria de novo. "Hoje eu jamais sairia com qualquer pessoa comprometida. Porque hoje eu entendi a importância da gente olhar para outra mulher. Mas quando eu era mais jovem, acho que era uma cultura feminina essa disputa entre mulheres. Eu aprendi na vida a disputar com mulheres, demorei muito tempo para ressignificar e ver que nós mulheres temos que estar unidas e de mãos dadas", acrescentou.

Deborah ainda explicou que era enganada e acreditava nas promessas que de os homens iriam se separar. "Nunca cheguei para acabar com um relacionamento, sempre chegou para mim que o relacionamento estava acabado. E eu, iludida. Mas hoje entendo muito como isso era errado e como isso me fazia mal e fazia mal para as pessoas envolvidas".

