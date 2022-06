Deborah Secco e Maria Flor dançam ao som de 'Acorda Pedrinho' e fãs elogiam: ''Entregaram''

A atriz Deborah Secco publicou um vídeo dançando com a filha e encantou os seguidores

CARAS Digital Publicado em 07/06/2022, às 18h16

Que dupla! Deborah Secco (42) chamou a atenção mais uma vez ao compartilhar um vídeo dançando com a filha, Maria Flor (6).

Nesta terça-feira, 7, mãe e filha esbanjaram simpatia e molejo ao som de Acorda Pedrinho, nova música que está fazendo sucesso nas redes.

"Eu e ela acordando os Pedrinhos por aí... Vem dançar com a gente", escreveu a atriz na legenda.

Nos comentários, amigos e fãs foram só elogios. "Lindas", declarou Maisa; "Que dupla linda", disse uma internauta; "Essa dupla é show na dancinha", disparou outra.

Mais cedo, De acordo com a colunista Patricia Kogut, do Jornal O Globo, Deborah Secco apresentar uma atração ao lado da filha, Maria Flor, fruto do casamento com Hugo Moura (36).

CONFIRA O VÍDEO DE DEBORAH SECCO E MARIA FLOR