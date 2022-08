De vestido, Patrícia Poeta brilha com bota metalizada futurística: ''Sextou''

Para o Encontro, apresentadora Patrícia Poeta aposta em vestido de malha preto coladíssimo com botas metálicas e acessórios

CARAS Digital Publicado em 12/08/2022, às 13h11

Nós podemos afirmar que a apresentadora Patrícia Poeta (44) sabe, e muito bem, diversificar no estilo e deixar a web apaixonada pelas suas tendências brilhantes e que estão em destaque na mídia.

E manhã desta sexta-feira, 12, não foi nada diferente! A apresentadora usou as redes sociais para revelar detalhes do seu vestimento para mais uma transmissão Encontro (TV Globo) e em clima de final de semana!

Repleta de estilo, a estilista apostou em um vestido preto de malha altura dos joelhos, uma bota metálica futurística e acessórios extravagantes prateados, que destacou ainda mais a sua beleza! Não deixando as produções de lado, ela deixou as madeixas alongadas, soltas e lisas.

Ainda na legenda, ela celebrou a audiência do programa com seus convidados de peso: "Sextou no Encontro! Ô coisa boa! Agora, vambora descansar, né?!", escreveu animada com o fim da semana.

Dona de um estilo autêntico, Patrícia Poeta encanta com os looks do dia para o Encontro. Nos últimos dias, ela conseguiu montar uma combinação com as cores do programa e surpreendeu com o resultado harmônico.

Patrícia Poeta aposta em vestido de malha preto coladíssimo com botas metálicas e acessórios:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Patrícia Poeta (@patriciapoeta)

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!