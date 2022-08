Chiquerríma, Patrícia Poeta rouba a cena ao apostar em combinação verde: ''Maravilhosa''

Para o Encontro, apresentadora Patrícia Poeta mescla tonalidades de verde em uma combinação monocromática e elegante

CARAS Digital Publicado em 10/08/2022, às 13h50

Nós podemos dizer que Patrícia Poeta (44) sabe, e muito bem, brincar com o estilo e deixar a web apaixonada com suas combinações! E nesta quarta-feira, 10, não foi nada diferente. A apresentadora aproveitou a manhã de inverno para brincar com duas tonalidades.

Em suas redes socias, a comunicadora posou com muito estilo ao compartilhar uma sequência de fotos fazendo pose nos bastidores do Encontro com uma produção nada básica e super estilosa que mesclava dois tipos de verdes: um claro e um escuro.

Apostando em uma blusa com desenhos que remetem ao tricô no estilo oversize e uma saia longa com detalhes no bolso e na cintura, ela finalizou a produção com uma sombra escura, lápis reforçado e um batom nude brilhante.

Ainda na legenda, ela celebrou a transmissão e celebrou o feminismo com convidadas de peso: "Programa com mulheres incríveis hoje! Obrigada, meninas! Adorei!", escreveu ela ao agradecer a audiência e também a plateia presente.

Patrícia Poeta mescla tonalidades de verde em uma combinação monocromática para o 'Encontro':

