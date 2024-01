Christina Ricci dá pista sobre tatuagem secreta ao usar decote ousado

No tapete vermelho da 75ª edição do Emmy, Christina Ricci apostou em um modelito preto com decote profundo; atriz é uma das estrelas de 'Yellowjackets'

Christina Ricci, de 43 anos, foi um dos destaques do tapete vermelho do Emmy, que aconteceu na noite desta segunda-feira, 15, em Los Angeles. A atriz, uma das estrelas de Yellowjackets, que concorrer a Melhor Série de Drama, chamou atenção ao chegar ao evento no Peacock Theater com um belíssimo look preto decotado Saint Laurent.

Para completar o look, a estrela famosa por ter dado vida a Wandinha Addams do cinema, destacou o busto com um pendente de pérolas, diamantes e esmeraldas, evidenciando também a tatuagem em formato de uma andorinha no seio, que ficou parcialmente à mostra, a tatuagem geralmente leva o significado de liberdade, lealdade e também amor.

Para completar o look, Christina ainda usou uma pulseira combinando com o colar em seu pulso direito, bem como um anel chamativo que foi colocado em sua mão esquerda e uma bolsa clutch preta.

No perfil oficial da série nas redes sociais, os fãs aprovaram o look de Christina e encheram de elogios: “Christina Ricci a mulher que você é! Maravilhosa”, elogiou uma, “Ela não envelhece, sempre linda”, comentou outra, “Uau! Que vestido belíssimo!”, escreveu uma terceira.

Foto: Getty Images - Christina Ricci no tapete vermelho do Emmy 2023

A série 'Yellowjackets', antes exclusiva do Paramount+ estreiou no netflix no final de 2023. Estrelada por Melanie Lynskey (The Last of Us), Tawny Cypress (Heroes), Christina Ricci (Wandinha) e Juliette Lewis (Assassinos por Natureza), a obra de suspense e drama mostra a vida pregressa e atual de quatro amigas sobreviventes de um acidente aéreo.

No ano de 1997, o avião que levava o time de futebol feminino de Nova Jersey (EUA) para Seattle cai em uma floresta densa, deixando o grupo de sobreviventes isolados por 19 meses. Mais de duas décadas depois, em 2021, vemos a rotina de quatro das mulheres envolvidas no caso: Shauna Shipman (Linskey), Taissa Turner (Cypress), Misty Quigley (Ricci) e Natalie "Nat" Scatorccio (Lewis).

Lançada em 2021, a série criada pela dupla Ashley Lyle e Bart Nickerson conquistou 11 indicações ao prêmio Emmy desde seu lançamento, incluindo Melhor Série Dramática.