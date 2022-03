Celebridades esbanjam estilo e elegância no tapete vermelho do Critics Choice Awards 2022

Estrelas do cinema internacional marcaram presença na cerimônia do Critics Choice Awards

CARAS Digital Publicado em 14/03/2022, às 13h00

A cerimônia do Critics Choice Awards 2022 aconteceu no último domingo, 13, e teve a presença de diversas personalidades do cinema e celebridades internacionais.

No tapete vermelho, atores e atrizes ostentaram looks elegantes para a premiação, chamando a atenção dos paparazzi e roubando a cena em Los Angeles, Califórnia.

Mais uma vez, Lady Gaga (35) roubou a cena com sua produção, a atriz e cantora optou por um vestido dourado com detalhes em preto, do outro lado, Jessica Chastain (44), que superou a diva pop na categoria 'Melhor Atriz' escolheu um vestido verde gracioso.

Selena Gomez (29) e Marlee Martin (56) também surpreenderam com a escolha dos looks e roubaram a cena com a beleza.

Will Smith (53) também foi um destaque da noite. O ator venceu a categoria 'Melhor Ator' por estrelar King Richard. Para a ocasião, Will escolheu um terno no estilo vintage.

Veja os looks do tapete vermelho do Critics Choice Awards 2022:

Foto: Getty Images

Foto: Getty Images

Foto: Getty Images

Foto: Getty Images

Foto: Getty Images

Foto: Getty Images

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Critics Choice (@criticschoice)