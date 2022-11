Brunna Gonçalves mostra comprinha de R$ 25 mil: "resolvi me dar presente"

Brunna Gonçalves publicou vídeo abrindo a caixa da bolsa de grife que comprou de aniversário

A dançarina Brunna Gonçalves (30) mostrou sua mais nova comprinha de luxo, avaliada em R$ 25 mil, em suas redes sociais. Ela afirmou que este era o presente dela para o próprio aniversário, em dezembro.

"Resolvi dar a louca e me dar um presente de aniversário adiantado. Sim, ele chegou e vou abrir junto com vocês. Olha o tamanho dessa caixa. É maior do que eu", contou, chocada, a esposa de Ludmilla (27). "Meu presente de aniversário de mim para mim mesma", explicou ela na legenda.

Ela ainda afirmou que guardaria a caixa da grife Saint Laurent:"Eu vou guardar, alguma coisa vai servir. É caro. Eu guardo todas porque tenho ciúmes".

"Chegou o momento, para tudo. A bolsa é quase do meu tamanho. Eu estava louca por essa bolsa. Estou muito feliz. Meu presente de aniversário adiantado, se bobear eu compro outro até lá. Vamos de falência", disse ela mostrando a bolsa preta com logotipo dourado da marca parisiense.

A cantora Ludmilla comentou a publicação da amada: "Você merece".

Confira o vídeo de Brunna Gonçalves abrindo o presente: