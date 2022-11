Brunna Gonçalves se declara para a esposa Ludmilla em meio à agenda lotada da cantora

A dançarina e ex-BBB foi às suas redes sociais se declarar para a esposa Ludmilla que está com sua agenda lotada de shows

CARAS Digital Publicado em 14/11/2022, às 18h50

Neste último domingo, 13, Brunna Gonçalves foi ao seu Instagram se declarar para sua esposa Ludmilla que aparecia descansando.

A dançarina apareceu em seus stories ao lado da cantora que descansava durante um voo que pegou para fazer outro show, após ter reunido cerca de 33 mil pessoas no Sambódromo Marquês de Sapucaí no Rio de Janeiro.

“Meu neném fez um showzão ontem e agora estamos aqui encarando 12h de viagem porque daqui a pouco ela tem outro show...”, começou escrevendo Brunna na legenda da postagem.

“Só quem tá na rua sabe o quanto essa rotina é pesada e estressante, então eu sempre faço de estar ao lado dela pra poder ter momentos como esse e tornar essa loucura de vida um pouco mais leve. Te amo pra sempre vidinha”, disse a participante do BBB 22.

Reprodução: Instagram

Novo visual!

Recentemente, Brunna revelou que mudou o visual ao fazer uma harmonização facial e mostrou o antes e depois do procedimento para seus seguidores.

Ela fez preenchimento em vários pontos do rosto, o que mudou o seu contorno da face. Brunna exibiu as mudanças, mais perceptíveis na boca, queixo e no nariz, que ficou arrebitado.