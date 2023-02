Bruna Biancardi elege acessório polêmico para ver jogo de Neymar

Namorada de Neymar, Bruna Biancardi elegeu uma combinação inusitada e seguidores reprovaram o look

Curtindo Paris, Bruna Biancardi (28) decidiu ousar no look nesta quarta-feira, 15. A namorada de Neymar (35) elegeu um acessório pra lá de polêmico para assistir a um jogo do amado e dividiu opiniões em suas redes sociais: “Look polêmico, sei que nem todos vão gostar, mas eu amei”, ela avisou na legenda que estava preparada para as controvérsias.

Em um vídeo publicado em seu Instagram, a influenciadora, que também é formada em negócios da moda, se arruma para a ocasião, com um vestido de mangas longas curto na cor preta e uma bota com um saltão e é então que começa a polêmica. Bruna decidiu incrementar o calçado com um acessório inusitado: uma capa de babados preta, com algumas fivelas e estampas. Por fim, ela ainda elege uma jaqueta pesada para a combinação.

Nos comentários, alguns seguidores não curtiram a decisão de Bruna e criticaram o acessório diferentão: “Que cafona”, uma admiradora falou na lata. “Não gostei desse troço aí mais gostei do sapato e do vestido", outra seguidora também reprovou a escolha da morena. “Você estava linda, apenas não ficou legal essa sobreposição da bota”, outra criticou. “Inimiga da moda”, disse mais uma.

Algumas celebridades e amigos defenderam a namorada do jogador nos comentários: “Eu amei”, disse a empresária Samara Costa. "Faria somente um rabo de cavalo e um batom vermelho”, outra sugeriu. “Maravilhosa”, disse uma fã, com alguns emojis apaixonados.

Bruna Biancardi aposta em acessório inusitado - Reprodução/Instagram

