Bruna Biancardi parabeniza sogro, Neymar Pai: ‘Obrigado por tudo sempre'

Influenciadora Bruna Biancardi revelou oficialmente que reatou com Neymar no dia de seu aniversário

Nesta segunda-feira, 6, a influenciadora Bruna Biancardi (28), namorada do craque Neymar Jr., usou suas redes sociais para parabenizar o sogro, Neymar Pai, pela chegada dos 57 anos, que acontece nesta terça-feira, 7. O filho também fez aniversário, neste domingo, 5, completando 35 anos.

“Parabéns tio! Muito amor, saúde e realizações para o seu novo ano! Obrigada por tudo sempre”, escreveu a influenciadora, em uma publicação que fez em seu perfil oficial no Instagram. Foi através de uma publicação no perfil que Bruna revelou que estava namorando com Neymar novamente.

Bruna Biancardi parabeniza Neymar Pai - Créditos: Reprodução / Instagram



Assumidos!

Finalmente! Após alguns meses de especulações, Bruna Biancardi decidiu assumir em suas redes sociais que reatou o romance com Neymar Jr. Para celebrar o aniversário do jogador, a modelo fez um post especial em sua conta no Instagram.

"Parabééééns Lindo. Já te falei tudo hoje, to colocando essa fotinho aqui só pra deixar registrado. Que o seu novo ano seja incrível e abençoado! Que não te faltem motivos para comemorar, amigos ao seu lado, realizações, muuuitos gols e saúde. Que Deus continue blindando o nosso relacionamento. Te amooooo! Conta sempre comigo", disse ela.