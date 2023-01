Anitta posta foto com look poderoso e recebe chuva de elogio de seus fãs

Anitta recebeu elogios dos fãs ao mostrar seu novo look ousado nas redes sociais

Anitta (29) postou em seu Instagram uma série de fotos com um look poderoso, de biquíni e calça de paetês verdes nesta quinta-feira, 19. Os fãs foram à loucura com o visual da cantora. Nas imagens em que está de salto e com os cabelos semi-presos, a carioca ainda complementou o look deslumbrante com uma maquiagem em tons de lilás.

"Eita, mamãe, calma lá", brincou um internauta. "Belíssima", disse outro. "Como pode ser tão maravilhosa”, escreveu um terceiro seguidor da cantora. "A mami está com tudo", garantiu outro fã da dona do hit Envolver.

Na noite de quarta-feira, 18, ela colocou os brothers e sisters do BBB 23 para dançar ao fazer um show na primeira festa do reality show comandado por Boninho.

Anitta abriu a apresentação cantando o hit "No Chão Novinha". A cantora ainda cantou e dançou "Show das Poderosa" e "Contatinho", faixa com a qual brincou que estava recebendo uma ligação de Boninho enquanto segurava um telefone e fazia sua tradicional atuação com a faixa. Durante a apresentação, a cantora não escondeu que esqueceu um trechinho da letra de "Boys Don’t Cry". "Ih, esqueci minha própria letra", afirmou a cantora.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Anitta 🎤 (@anitta)

Affair da Anitta com um brother

Vencedor da Casa de Vidro, Gabriel Tavares já ficou com a 'girl from Rio' antes do confinamento. A câmera da edição ao vivo do programa focou no modelo quando Anitta cantava "Contatinho" e mostrou o brother rindo e se divertindo com o show carioca. Mais cedo, quando Anitta mandou um recado para a casa, Gabriel riu sem jeito.

No Twitter, a cantora chegou a curtir uma postagem que sugeria uma ficada com Bruna Griphao. "Tal hora quem pegou a Anitta foi a Bruna Griphao, e não o Gabriel", apostou o dono do perfil Aplauso de Circo.

Se curtiu é uma afirmação", apontou uma usuária do Instagram. "Confirmou", disse outra seguidora.