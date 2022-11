Miss Porto Rico e Miss Argentina assumem casamento após namorar em segredo

As misses Porto Rico e Argentina mantiveram relacionamento privado durante dois anos

CARAS Digital Publicado em 02/11/2022, às 09h33

As misses Porto Rico e Argentina, Fabiola Valentín e Mariana Varela assumiram um relacionamento no último dia 28 de outubro. Elas namoraram durante dois anos sem que o público soubesse e agora contaram que estão finalmente casadas.

As duas se conheceram no concurso Miss Grand International, dois anos atrás. Esta foi a mesma competição de beleza em que recentemente tivemos uma vencedora paulista, Isabela Menin, após um regime de 51 anos do Brasil sem ganhar um concurso de beleza internacional

Em um vídeo com diversos momentos românticos, incluindo o pedido de casamento com quarto todo decorado, elas escreveram: "Depois de decidirmos manter privada nossa relação, abrimos as portas em um dia especial. 28/10/22".

Em resposta aos diversos desejos de felicidade ao casal, Mariana escreveu: "Obrigada por todo o amor! Estamos muito felizes e gratas. Lhes desejo que o amor que estão nos desejando volte multiplicado! Obrigada infinitamente."

Confira o vídeo dos momentos especiais entre Fabiola Valentín e Mariana Varela: