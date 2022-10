Mama Bruschetta renova seu documento com nome social

Mama Bruschetta declarou ser uma mulher trans para fazer novo documento

CARAS Digital Publicado em 20/10/2022, às 17h44

A apresentadora Mama Bruschetta falou, com orgulho, sobre sua identidade de gênero e renovação do documento de identificação durante uma entrevista.

"Quando fui fazer meu documento me perguntaram: você é travesti ou trans? E eu me considero trans", afirmou a apresentadora a Fefito, do Uol Splash.

Mama ainda declarou como se sente em relação a tempos anteriores: "Essa é uma identidade que eu gosto de mostrar. Não rejeito o que eu fui no passado, nem o que eu sou ainda, mas me considero trans".

Bruschetta contou, então, como está registrada no documento novo: "Eu retifiquei meus documentos. Agora me chamo Mamma Bruschetta Piccirillo Henrique!".

Nesta quinta-feira, 20, Mama compartilhou foto com os apresentadores Catia Fonseca e Luca Prezzi.

Confira a foto de Mama Bruschetta: