Elliot Page posa sem camisa e expõe orgulho: ‘Alegria trans’

Ator Elliot Page usa redes sociais para falar sobre disforia de gênero, explicando a sensação de estar sem camisa

Nesta quarta-feira, 10, o ator Elliot Page (36) usou suas redes sociais para publicar uma foto sem camisa, aproveitando para falar um pouco sobre a disforia de gênero, que acabou sentindo na pele antes de realizar sua transição de gênero. Sempre lembrado por trabalhos como Juno e Umbrella Academy, o artista assumiu sua transexualidade publicamente em dezembro de 2020.

“A disforia costumava ser especialmente abundante no verão. Sem camadas, apenas uma camiseta - ou com camadas e, ah, tão suado [antes da transição] - constantemente olhando para baixo, reajustando minha camiseta enorme”, começou o ator, em uma publicação feita em seu perfil oficial no Instagram.

“É tão bom tomar banho de sol agora, nunca pensei que poderia experimentar isso, a alegria que sinto em meu corpo. Sou muito grato por tudo que o cuidado de afirmação de gênero me permitiu e estou ansioso para compartilhar mais sobre minha jornada em breve. Alegria trans”, completou Elliot.

Para quem não sabem a disforia de gênero é quando alguém apresenta sentimentos de angústia significativa ou problemas de funcionamento por conta de um sentimento persistente de que o seu sexo de nascimento não corresponde ao seu sentimento interno de ser do sexo masculino, feminino, misto, neutro ou outro.