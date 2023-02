Atriz de 'Mar do Sertão' sofre transfobia em restaurante e desabafa

Jade Sassará fez apelo às pessoas cisgênero para usarem os pronomes certos

A atriz Jade Sassará passou por um momento péssimo ao ser tratada por pronomes masculinos em um restaurante no Rio de Janeiro.

A situação com a intérprete de Aleluia, da novela da Globo 'Mar do Sertão', ocorreu na última quarta-feira, 8. Ela afirmou ainda que essa não é a primeira vez que passava por isso nesse mesmo estabelecimento.

"Travesti não tem paz nesse Brasil, né? Nem quando a gente tenta se dar um mimo, se levar pra jantar, fazer um programinha gostoso. Não tem como. É a segunda vez que venho nesse lugar aqui, porque tem uma comida que eu gosto. Não vou deixar de frequentar lugares que eu quero ir, que tem coisas que eu quero consumir, que eu quero viver", disse ela.

Um outro funcionário do local já havia cometido o mesmo erro antes. "É a segunda vez que venho aqui e sou tratada no masculino, por pessoas diferentes. Não é nem pela mesma pessoa. É foda, a gente não consegue viver um momento tranquilo, um momento de prazer sem passar raiva", contou.

Atriz fez apelo contra transfobia

A atriz fez um pedido às pessoas cis, que são as que se identificam com o gênero que nasceram. "Pessoas cisgênero do Brasil e mundo, se responsabilizem pela violência. A transfobia está na mão de vocês. Parem de jogar essa responsabilidade na nossa mão", concluiu.