Tatiana Reis cria marca de sucesso em Búzios, no Rio de Janeiro

Trocar a agitação da cidade grande pela serenidade de um dos destinos mais paradisíacos do mundo e, ainda assim, alcançar o ápice profissional. A administradora de empresas, com MBA em Gestão de Negócios pelo IBMEC-RJ, Tatiana Reis, fez exatamente isso. Ela deixou sua carreira na indústria farmacêutica para se aventurar no mercado imobiliário de Búzios.

Em 2017, fundou a Espaço Reis Imóveis, que se destacou pelo atendimento inovador. “Vi que havia uma oportunidade de oferecer algo melhor em Búzios. Minha visão empreendedora e dedicação resultaram em prêmios nacionais e internacionais, reconhecendo a excelência do trabalho realizado”, afirma.

Essa mudança foi uma busca por qualidade de vida e, também, por uma decisão estratégica. “Foi desafiador deixar a cidade grande, mas Búzios me proporcionou um bem-estar que não tem preço”, revela.

Com uma equipe capacitada, a empresa acumula um número relevante em vendas na cidade e no estado, além de gerenciar uma vasta carteira para locação anual e temporada. Atuando no mercado de altíssimo luxo, Tatiana e seus colaboradores têm uma carteira diversificada de clientes, todos com atendimento sigiloso e personalizado, em que compram, vendem e alugam propriedades, sempre confiando no profissionalismo e discrição oferecidos.

“Enfrentei os desafios de ser mulher num ambiente tradicionalmente dominado por homens, provando que competência e determinação superam qualquer barreira. Quero mostrar que é possível ter uma carreira de sucesso em um lugar maravilhoso, com praias paradisíacas e uma vida mais tranquila”, relata.

“Temos uma visão de futuro promissora, gestão e capacitação de profissionais. Continuamos a crescer e consolidar nossa posição como referência no mercado imobiliário de alto padrão. Hoje, a Espaço Reis Imóveis é uma referência em Búzios. Pensamos em expandir as operações para outras regiões do Brasil”, finaliza.

Site:https://www.espacoreisimoveis.com.br