Yanna Lavigne se derrete ao surgir coladinha com Madalena: ''Primogênita amada''

Yanna Lavigne compartilhou um clique encantador coladinha com a filha, Madalena

CARAS Digital Publicado em 12/07/2022, às 17h20

Nesta terça-feira, 12, Yanna Lavigne (32) decidiu usar suas redes sociais para exibir um momento encantador que viveu ao lado da filha mais velha, Madalena (5).

A atriz publicou um clique onde ela aparece coladinha com a menina, enquanto ela estava no seu colo, enquanto elas usavam looks básicos e super estilosos.

Na legenda, ela se derreteu pela herdeira: "Primogênita amada. In 80's".

Rapidamente, os seguidores da artista passaram a comentar no post: "Lindas!", disse um. "Luz e sorrisos", falou outro. "Amo!", escreveu um terceiro.

Alguns famosos também deixaram seus elogios também: "Que amor!", disse Bia Arantes (29). Já Bruno Gissoni (35), marido de Yanna e pai de Mada, deixou alguns emojis de carinhas apaixonadas.

Confira os cliques de Yanna Lavigne com a filha, Madalena: