Thais Fersoza se derrete ao mostrar a filha vestida de bailarina: "Pura fofura"

Thais Fersoza(38) aproveitou o dia de TBT para recordar um momento fofo da filha, Melinda (6). No vídeo compartilhado no feed do Instagram nesta quinta-feira, 25, a menina aparece vestida de bailarina e bastante animada para a aula de balé.

Ao dividir o registro fofo feito em 2019 com os seguidores, a atriz se derreteu pela herdeira e confessou "tinha um treco" toda vez que assistia as aulas de Melinda.

"Eu não tenho a menor condição de não agarrar… 2019... 3 aninhos de pura fofura! Uma menininha que amava ir pro balé e uma mamãe que quase tinha um treco assistindo as aulas! Diz aí se não é o #Tbt #TbtFersoza mais fofoooo que você vai ver hoje...", escreveu Fersoza na legenda da publicação.

Os internautas ficaram encantados com a lembrança da famosa. "Muito fofa", disse uma seguidora. "Coisa mais linda desse mundo", escreveu outra. "Como passa rápido. Melinda é muito linda", falou uma terceira.

Melinda é fruto do relacionamento de Thais Fersoza com o cantor sertanejo Michel Teló(41). Os dois também são pais de Teodoro, que está com cinco anos.

