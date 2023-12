Sheron Menezzes se diverte em dia de praia com o filho, Benjamin

Viajando com sua família, Sheron Menezzes se diverte em dia de praia com seu filho, Benjamin, e aproveita para tirar novas fotos com o pequeno

A atriz Sheron Menezzes está aproveitando cada momento em sua viagem de fim de ano com a família. Nesta quinta-feira, 28, a artista abriu mais um álbum de fotos do seu passeio por Porto de Galinhas, em Pernambuco, enquanto aproveitava um dia de praia com seu filho Benjamin, de 6 anos, fruto de seu relacionamento com Saulo Bernard.

Em seu perfil oficial do Instagram, a famosa, que recentemente esteve no ar como a protagonista Sol na novela Terra e Paixão, da Globo, causou inveja com cliques maravilhosos ao se divertir na água com seu herdeiro. Na foto, os dois posaram em cima de barquinho enquanto encaravam o sol.

Sheron ainda compartilhou alguns registros se refrescando no mar e se divertindo muito com outros membros de sua família. Por fim, ela ainda finalizou o álbum como uma foto ao lado de seu filho e seu marido.

"Amor ao mar… desconheço felicidade maior", disse a atriz na legenda da publicação. Nos comentários, seus seguidores não pouparam elogios para os cliques. "Coração tá quentinho", escreveu sua irmã, Sol Menezzes."Que paraíso", disparou um fã. "Tão lindos", declarou outro. "Isso aí! Aproveitando", disse mais um.

Confira a publicação:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Sheron Menezzes (@sheronmenezzes)

Sheron Menezzes encanta seguidores com cliques em viagem

Na última quarta-feira, 27, a atriz Sheron Menezzes abriu outro álbum de fotos de sua viagem para Porto de Galinhas, em Pernambuco. Curtindo ao máximo seus últimos dias do ano, a artista aproveitou o tempo livre para relaxar na praia e encantar seus seguidores.

A musa surgiu de biquíni roxo e exibiu seu corpão maravilhoso em seu perfil oficial do Instagram. Ao fundo, Sheron mostrou a vista de tirar o fôlego da praia e celebrou seus dias de folga. "Os dias tem sido de sombra, flor e água fresca…", disse ela na legenda da publicação.