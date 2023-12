Sheron Menezzes encanta com álbum de fotos em Porto de Galinhas

Curtindo uma viagem em Porto de Galinhas, no nordeste brasileiro, Sheron Menezzes encanta com novo álbum de fotos compartilhado nas redes sociais

A atriz Sheron Menezzes está aproveitando os últimos dias do ano para relaxar na praia. Nesta quarta-feira, 27, a artista publicou um álbum de fotos de sua viagem para Porto de Galinhas, em Pernambuco, e encantou seus seguidores.

A musa, que recentemente esteve no ar na novela Vai Na Fé, da Globo, surgiu de biquíni roxo e exibiu seu corpão em seu perfil oficial do Instagram. Ao fundo, Sheron mostrou a vista de tirar o fôlego da praia e celebrou seus dias de folga. "Os dias tem sido de sombra, flor e água fresca…", disse ela na legenda da publicação.

Seus seguidores se derreteram pelas fotos e rasgaram elogios para a atriz nos comentários. "Aff, que DEUSAAAAA", enalteceu um fã. "Maravilhosa", disparou outro. "Sou apaixonadaaa", declarou mais um. Outros ainda lhe deixaram boas mensagens de fim de ano. "Feliz ano novo pra você e toda sua família", disseram.

Confira a publicação:

Sheron Menezzes se derrete pelo marido na Grécia

No início de dezembro, Sheron Menezzes mostrou o quanto é apaixonada por seu marido, Saulo Bernard, com uma linda declaração. O casal, que é pai de Benjamin, de 6 anos, apareceu aproveitando muito clima de sol na Grécia em fotos resgatadas pela atriz nas redes sociais.

No álbum de fotos compartilhado em seu perfil oficial do Instagram, a artista apareceu impecável ao apostar em um vestido branco para curtir a praia. Ela também aproveitou para incluir alguns cliques com o amado, onde os dois apareceram agarradinhos e aos beijos. O lutador ainda apareceu dando um delicioso mergulho no mar.

Sheron ainda se derreteu pelo maridão e fez questão de fazer uma piadinha com sua beleza. "#Tbt das delícias da Grécia… e não estou falando sobre a Grécia", brincou a atriz, que esteve ao ar recentemente como a protagonista Sol da novela Vai Na Fé, da Globo.