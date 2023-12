Apaixonada, Sheron Menezzes se derrete pelo marido: "Delícias da Grécia"

Sheron Menezzes resgata algumas fotos em viagem à Grécia com seu marido, Saulo Bernard, e se derrete por sua beleza fora do normal; confira!

Em clima de TBT nesta quinta-feira, 7, a atriz Sheron Menezzes decidiu resgatar algumas fotos de sua viagem para a Grécia com seu marido, Saulo Bernard. O casal, que é pai do pequeno Benjamin, de 6 anos, apareceu aproveitando muito o clima de sol do país europeu.

No álbum de fotos compartilhado em seu perfil oficial do Instagram, a artista apareceu impecável ao apostar em um vestido branco para curtir a praia. Ela também aproveitou para incluir alguns cliques com o amado, onde os dois apareceram agarradinhos e aos beijos. O lutador ainda apareceu dando um delicioso mergulho no mar.

Sheron ainda se derreteu pelo maridão e fez questão de fazer uma piadinha com sua beleza. "#Tbt das delícias da Grécia… e não estou falando sobre a Grécia", brincou a atriz, que esteve ao ar recentemente como a protagonista Sol da novela Vai Na Fé, da Globo.

Nos comentários, seus seguidores não pouparam para a famosa. "Deusa!!", disse a atriz Juliana Paes. "A mais linda", disse um fã. "Que maravilha de mulher", disparou outro. "O sol que ilumina meus dias", enalteceu mais um. Outros não deixaram de citar a dupla maravilhosa: "Gente que casal meu Deus", disseram.

Confira a publicação:

Sheron Menezzes explica por que não dorme com o marido

Em entrevista ao podcast Quem Pode, Pod, comandado por Giovanna Ewbank e Fernanda Paes Leme, a atriz Sheron Menezzes confessou que não dorme na mesma cama que seu marido, Saulo Bernard. Segundo a artista, a prática se iniciou logo após o nascimento do filho do casal.

"Durante a minha amamentação, alguém tinha que descansar. Então, eu ficava durante o dia, e ele ficava durante a noite, e levava lá pra eu dar o peito. Como eu precisava dormir pelo menos uma hora e meia, eu não podia ouvir sequer o gemido do bebê. Ele começou a dormir com o Benjamin no outro quarto, e a gente achou um esquema do nosso relacionamento incrível, até hoje cada um tem seu quarto, dormimos juntos quando a gente quer. A gente se respeita, a gente se namora, a gente vê filme juntos e a gente dá boa noite", começou ela.

Sheron Menezzes também disse que os dois tem rotinas muito diferentes. "Ele acorda 5 horas da manhã, eu sou obrigada a acordar junto? Eu gosto de dormir cedo, ele tarde, eu sou obrigada a ficar acordada? A gente faz isso há dois anos, a dinâmica fluiu, a gente lida bem com isso", revelou.