Sheila Mello encanta demais ao mostrar foto fofa da filha com pet: ''Meus amores''

Dançarina Sheila Mello encantou ao compartilhar um clique da herdeira com sua cachorrinha

CARAS Digital Publicado em 05/04/2022, às 11h57

A dançarina Sheila Mello (43) encantou com mais um clique da filha na rede social!

Nesta terça-feira, 05, no Dia do Filho, a loira compartilhou uma foto de Brenda Scherer (9) com sua cachorrinha e esbanjou fofura com o registro cheio de amor.

"A tranquilidade de saber que ao acordar terei as duas ali do lado. Feliz dia do filho, meus amores", disse ela na legenda.

Nos comentários, os internautas se derreteram com a duplinha. "Que lindas", admiraram. "Não aguento", falaram outros.

Ainda nas últimas semanas, Sheila Mello encantou ao mostrar fotos do aniversário da herdeira. Brenda Scherer completou 9 anos com várias comemorações.

Confira a foto da filha de Sheila Mello com sua pet: