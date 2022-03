Sheila Mello mostra fotos do aniversário da filha: ''Comemoração foi longa''

Dançarina Sheila Mello compartilhou fotos das festinhas de Brenda Scherer e encantou

A filha de Sheila Mello (43) fez aniversário e ganhou algumas comemorações para os seus nove anos.

Neste domingo, 27, a dançarina compartilhou fotos de como foram as festinhas de Brenda Scherer e encantou os internautas com os momentos.

"A comemoração ontem foi longa! A primeira festa, foi num ônibus balada, com algumas amiguinhas da escola e os primos. Depois teve uma festa surpresa com toda a família e amigos", contou a loira.

"Quero agradecer a @roneiaforteoficial por sempre me ajudar nessa missão aniversário! E alguns parceiros que fizeram da festa, uma delícia!", agradeceu aos organizadores das celebrações de sua herdeira, fruto do casamento que teve com Fernando Scherer (47).

Ainda neste sábado, 26, Sheila Mello encantou ao fazer uma homenagem de aniversário para a herdeira com fotos especiais em sua rede social.

Veja as fotos do aniversário da filha de Sheila Mello: