No aniversário da filha, Sheila Mello recorda fotos especiais da herdeira e encanta

Dançarina Sheila Mello compartilhou série de fotos de Brenda Scherer e celebrou mais um ano de vida da garota

CARAS Digital Publicado em 26/03/2022, às 14h43

A filha de Sheila Mello (43) está fazendo aniversário neste sábado, 26.

Na rede social, a mamãe coruja compartilhou uma série de fotos de Brenda Scherer e celebrou os nove anos da herdeira, fruto do casamento que teve com Fernando Scherer (47).

"Amorosa, engraçada, inteligente, forte, fora outras mil qualidades que podia descrever!", começou elogiando a herdeira.



"Obrigada por me escolher para ser sua mãe, temos enfrentado muitas mudanças juntas, pode confiar que essa mãe leoa, estará sempre por perto para ajudá-la, nem que seja para tirar os doces e lactoses da sua vida! Kkk", brincou Sheila Mello.



Por fim, a dançarina terminou a declaração com muito amor: "É um privilégio dividir a vida com você, te amo mais que tudo!".

Ainda nos últimos dias, Sheila Mello impressionou ao compartilhar um clique belíssimo ao lado de Brenda Scherer.

Veja as fotos da filha de Sheila Mello: