Shakira surge coladinha e parabeniza o filho, Milan, por torneio: ''Orgulhosa''

Cantora colombiana Shakira posta clique ao lado do filho, Milan, e presta homenagem ao herdeiro com Gerard Piqué após campeonato

CARAS Digital Publicado em 19/11/2022, às 17h25

A mamãe coruja Shakira (45) compartilhou um clique encantador nas redes sociais, neste sábado, 19, ao lado do primogênito!

Na imagem, publicada em seu perfil no Instagram, a cantora colombiana aparece abraçada com o herdeiro mais velho, Milan (9), do relacionamento com o jogador de futebol Gerard Piqué (35), de quem anunciou separação em junho deste ano e tem mais uma filha, Sasha (7).

O garotinho participou de um torneio futebolístico na Catalunha, na Espanha, e sua equipe foi vice-campeã do campeonato. Shakira fez questão de parabenizar o filho na web.

"Parabéns ao Milan e sua equipe por este grande torneio. Todas as mamães estão muito orgulhosas de ti pela tua perseverança e dedicação! Bravo vice-campeão da Copa Catalunha Sub10!", disse Shakira na legenda.

Confira o clique de Shakira com o filho:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Shakira (@shakira)

Shakira e Piqué estabelecem acordo em relação à custódia dos filhos

A cantora colombiana Shakira chegou a um acordo com seu ex-marido, Gerard Piqué, sobre a custódia de seus filhos após a separação, segundo o representante na Espanha da famosa. A estrela pop e o ex-jogador de futebol estavam juntos há 11 anos, nunca se casaram e terminaram o relacionamento neste ano.

Segundo os detalhes fornecidos pelo jornal local La Vanguardia na última terça-feira, 8, os dois filhos, Milan e Sasha, se mudarão para Miami com a mãe. O casal se conheceu na época da Copa do Mundo de 2010 na África do Sul, quando ele participou do clipe de "Waka Waka (This Time for Africa)" de Shakira, a música oficial do torneio.

