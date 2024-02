Sem Ticiane Pinheiro, Cesar Tralli aproveita o Carnaval com a filha

Aproveitando seus dias de folga durante o Carnaval, Cesar Tralli viaja com sua filha, Manuella, e curte o feriado sem sua esposa, Ticiane Pinheiro

O jornalista Cesar Tralli decidiu aproveitar seus dias de folga durante o Carnaval para viajar com sua filha, Manuella, de quatro anos. Sem a presença da mamãe, a apresentadora Ticiane Pinheiro, os dois estão curtindo alguns dias em Campos do Jordão, em São Paulo.

Nesta terça-feira, 13, Cesar compartilhou algumas fotos do passeio em seu perfil oficial do Instagram. Nos registros, o comandante do Jornal Hoje apareceu com sua herdeira no colo, que arrasou com um lindo vestido azul de princesa.

Na legenda da publicação, ele se derreteu por sua pequena. "Princesinha e Papai. Bloco do Mais Puro Amor", escreveu Cesar. Nos comentários, Ticiane Pinheiro, que teve que se ausentar da viagem para cuidar de sua filha mais velha, Rafaella Justus, que se recupera de uma rinoplastia, se declarou para a dupla. "Carinha da Mamãe", disse a apresentadora.

Outros internautas também deixaram vários elogios para as fotos entre pai e filha. "Como vocês se parecem, lindas pessoas", escreveu um seguidor. "Princesinha linda! Sorriso do papai todinho", declarou outro. "Como ela cresceu", disse mais um.

Confira a publicação:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Cesar Tralli (@cesartralli)

Bruna Biancardi aproveita Carnaval com Mavie na piscina

Outra famosa que está curtindo o Carnaval com a filha é a influenciadora digital Bruna Biancardi. Mãe de primeira viagem da pequena Mavie, de quatro meses, a modelo decidiu curtir o feriado em casa, onde se refrescou na piscina com a herdeira, fruto de seu antigo relacionamento com Neymar Jr.

Em seu perfil oficial do Instagram, a famosa apareceu toda sorridente enquanto se divertia com sua bebê na água. De maiô rosa e chapéu de laço, Mavie caiu na risada com sua mamãe e estourou o fofurômetro com seu lindo sorriso.

Na legenda da publicação, Bruna se declarou para a filha. "Como foi que eu vivi tanto tempo sem você? Amor da minha vidaaaaaa", escreveu a influenciadora.

Clique aqui e confira as fotos!