Bruna Biancardi aproveita Carnaval com Mavie na piscina: "Amor da minha vida"

Aproveitando seus dias de Carnaval como mamãe de primeira viagem, Bruna Biancardi se refresca em dia de piscina com sua filha, Mavie; confira!

A influenciadora digital Bruna Biancardi está curtindo muito o seu Carnaval como mamãe de primeira viagem. Nesta terça-feira, 13, a modelo aproveitou o dia quente para se refrescar na piscina com sua filha, Mavie, de 4 meses, fruto de seu antigo relacionamento com Neymar Jr.

Em seu perfil oficial do Instagram, a famosa apareceu toda sorridente enquanto se divertia com sua bebê na água. De maiô rosa e chapéu de laço, Mavie caiu na risada com sua mamãe e estourou o fofurômetro com seu lindo sorriso.

Na legenda da publicação, Bruna se declarou para a herdeira. "Como foi que eu vivi tanto tempo sem você? Amor da minha vidaaaaaa", escreveu a influenciadora. Nos comentários, os internautas se derreteram pelos registros super fofos. "Lindas", disparou um seguidor. "Ah que sorriso mais lindo e sincero", disse outro. "Own que delícia!", celebrou mais um.

Confira a publicação:

Bruna Biancardi prepara surpresa no aniversário de Neymar Jr

No último dia 5, Neymar Jr completou 32 anos de vida. E para celebrar essa data especial, sua ex-namorada e mãe de sua filha, a influenciadora Bruna Biancardi, lhe preparou uma surpresa.

Através de seu perfil oficial no Instagram, Bruna revelou que encomendou uma roupinha especial para que sua filha com o jogador de futebol, a pequena Mavie, usasse no dia do aniversário do pai. A peça luxuosa contava com uma mensagem bordada especialmente para o craque: “Feliz aniversário, papai”, está escrito no modelito de alta-costura.

Na legenda do registro, a influenciadora digital fez questão de evidenciar que foi ela quem encomendou a surpresa: “O meu preferido. Eu pedi um body com 'Feliz Aniversário'”, disse Bruna, que se derreteu pela roupinha: “O look mais lindo de todos”, ela exaltou o trabalho da label brasileira, que já fez roupas para os herdeiros de Beyoncé.

