Sabrina Petraglia mostra a escola dos filhos em Dubai e impressiona: "Apreensiva e feliz"

Sabrina Petraglia recentemente revelou que estava procurando escola para os filhos mais velhos, Gael e Maya

Sabrina Petraglia (39) encontrou a escola ideal para os filhos mais velhos, Gael e Maya. Morando em Dubai, ela mostrou a estrutura do local e como a metodologia funciona.

Ela aproveitou para desabafar sobre o assunto. "Contei um pouco sobre a escolha da escola das crianças. Fomos conhecer algumas escolas aqui em Dubai, entre Nursery e Primary School. Como prometido, mostrei um pouquinho da estrutura e da metodologia deles, gostei muito, fiquei muito bem impressionada. Eles deixam as crianças livres, dão ferramentas, permitem criar, imaginar, observar e conduzir… respeitam também o tempo da criança, fiquei muito feliz de encontrar boas escolas nessa busca tão difícil", começou.

"Boa parte das atividades são focadas em artes e habilidades manuais como: desenhar, contornar, colorir e recortar. Isso em função da idade de Gael e Maya em que este tipo de atividade desenvolve a coordenação motora entre tantas outras coisas, como a imaginação, organização. Nestas visitas tiveram alguns ambientes que nos encantaram muito: hortinha, onde cada criança tem um espaço particular para ajudar a regar e a cuidar, sala para aulas de pilates, yoga e meditação, mini cozinha para assar e cozinhar e cantinho da leitura, onde podem relaxar e ler com a professora na área externa. Nós adoramos conhecer cada uma delas. O mais importante é que agora eles poderão retomar a rotina escolar e o convívio com outras crianças. Algo que estavam sentindo muita falta!", continuou.

Sabrina Petraglia também falou sobre o mix de sentimentos sobre essa nova fase

"Fico apreensiva e feliz ao mesmo tempo, pois as crianças irão para uma escola em que a língua não é a materna e irão ter contato com diversas culturas diferentes (russos, paquistaneses, indianos, etc...), mas isso também é algo incrível. Pois irão crescer com esta visão plural de mundo, com maior flexibilidade para o diferente e vão saber inglês como ninguém, língua que eu mesma não tive oportunidade de estudar. E lá vamos nós para mais uma aventura parental... que seja uma fase feliz da vida deles", finaliza.