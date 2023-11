Sabrina Petraglia curte Halloween ao lado dos filhos: "Nos divertimos muito"

A atriz Sabrina Petraglia mostrou os filhos fantasiados para pegar doces no condomínio que mora em Dubai

A atriz Sabrina Petraglia, que está morando em Dubai com a família, encantou os seguidores das redes sociais nesta terça-feira, 31, ao surgir fantasiada ao lado dos filhos, Gael, de 4 anos, Maya, de 2, e Léo, de 1, para comemorar o Halloween.

Nas fotos postadas no feed do Instagram, a artista, casada com Ramón Velázquez, surgiu usando um vestido longo vermelho, uma peruca e chifres da mesma cor. Já o primogênito e o caçula se fantasiaram com uma roupa de caveira. Quem não quis colocar a fantasia foi a filha do meio da atriz. Sabrina contou que comprou a roupa, mas Maya não quis colocá-la. Mesmo assim, a menina saiu para se divertir com os irmãos.

"Gostosuras ou Travessuras? Aqui teve minhas gostosuras indo atrás de doces e a Maya foi de travessuras e não quis colocar a roupa de Halloween. Alguém já passou por isso aí? Comprei roupa para os 3, mas Maya não quis colocar de jeito nenhum o vestido lindo que comprei! Resolvi respeitar a decisão dela e deixei ela escolher o que queria vestir. Conversei, tentei colocar uma, duas vezes… não deu e não forcei. Afinal, a ideia é se divertir, concordam?", escreveu no começo da legenda.

Depois, Petraglia contou que os filhos saíram para pegar os doces. "E nos divertimos muito! Saímos pelo condomínio pegando doces e depois demos doces pras crianças. Quando o nosso doce acabou, Gael resolveu dar os dele para as crianças! E sentiu uma alegria enorme em compartilhar. Eu sofrendo que os doces dele estavam acabando e ele feliz da vida em fazer parte daquilo."

Ela completou a postagem afirmando que sempre aprende novas lições com as crianças. "Quanto a maternidade nos ensina! Meus filhos me desafiam e me transformam em uma pessoa melhor todos os dias. Como está o dia das bruxas por aí? E a maternidade? Happy Halloween", finalizou.

Confira as fotos:

Ensaio fotográfico no deserto

Recentemente, Sabrina Petraglia realizou um ensaio fotográfico em Dubai, onde está morando com sua família desde janeiro deste ano. Ao dividir no Instagram as fotos em que aparece deslumbrante enquanto realiza várias poses, a atriz falou sobre mudança radical que realizou.

"Nunca pensei que um dia o deserto seria a minha casa. Vivia perto da minha família, no lugar onde nasci, com uma carreira consolidada; a vida como eu gostaria que fosse. Em janeiro desse ano, me permiti mudar. Essa foi uma, dentre tantas mudanças radicais na minha vida [...]", confessou ela em um trecho da postagem. Confira a publicação!