Rosanne Mulholland e Marcos Veras comemoram aniversario de 2 anos do filho

Davi, filho dos atores Rosanne Mulholland e Marcos Veras, ganhou uma festa para comemorar o aniversário de dois anos

Nesta segunda-feira, 15, Rosanne Mulholland (41) dividiu com os seguidores das redes sociais algumas fotos do aniversário de dois anos do filho, Davi, fruto de seu relacionamento com o ator Marcos Veras (42).

O menino fez aniversário no dia 9 de agosto e ganhou uma festa com o tema 'fazendinha' para comemorar a data especial. Nas imagens, o menino aparece sorridente ao lado dos pais, enquanto usa uma camisa xadrez e um macacão jeans.

"Semana passada meu amorzão completou 2 anos!!! Emoção tão grande para um coração de mãe. Davi me enche de amor, alegria, orgulho e ternura. A cada nova frase, cada nova descoberta, cada nova música, uma nova onda de felicidade", declarou a mamãe coruja no começo da publicação.

E acrescentou. "Acompanhá-lo é minha maior alegria. Cada conquista do Davi é minha também. Parabéns por essa criança maravilhosa que você está se tornando, meu filho!!! Te amo mais que tudo!!!! Viva Davi!!!! Te amo, papaizão @omarcosveras."

No dia que completou dois anos, Marcos Veras homenageou o herdeiro nas redes sociais. "E há 2 anos minha vida mudou pra melhor. Todo dia eu aprendo com você. Todo dia você me mostra um mundo mais legal. Obrigado! Parabéns meu amor, meu orgulho, minha vida. De mãos dadas com você, pra caminharmos juntos sempre. Eu, você e sua mãezona (e meu amor) @romulholland", escreveu ele.

Confira as fotos da festa de aniversário do filho de Rosanne Mulholland e Marcos Veras:

