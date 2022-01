Rodrigo Hilbert mostra que colou foto de Fernanda Lima e dos filhos em sua bicicleta

Rodrigo Hilbert emociona as redes ao mostrar detalhe especial que colocou na bicicleta

CARAS Digital Publicado em 26/01/2022, às 11h00

Rodrigo Hilbert (41) nunca tentou esconder o quanto é carinhoso ou completamente apaixonado por sua família.

Na última terça-feira, 25, não foi diferente.

Em seu Instagram, o apresentador decidiu mostrar um detalhe mais do que especial que colou em sua bicicleta: uma foto de Fernanda Lima (44) com os filhos do casal.

Na imagem, é possível ver a musa toda sorridente ao fundo, com os gêmeos João e Francisco (13) no meio e Maria Manoela (2) embaixo.

“Sempre comigo”, escreveu na legenda do post.

Os internautas se derreteram com a homenagem do gato. “Que lindo Rodrigo… A família é o nosso alicerce”, afirmou uma. “Também para te lembrar de não passar do limite e não fazer loucura né”, disse outro. “O homem perfeito existe”, brincou uma terceira.

Confira a imagem que Rodrigo Hilbert tem de Fernanda Lima, João, Francisco e Manoela em sua bicicleta: