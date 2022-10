Rafael Vitti se diverte em dia na praia com a filha, Clara Maria

Rafael Vitti é fotografado em dia de diversão ao ar livre com a filha, Clara Maria

CARAS Digital Publicado em 12/10/2022, às 11h55

O ator Rafael Vitti (26) aproveitou o feriado de 12 de outubro para se divertir com a filha, Clara Maria (2), ao ar livre. A menina, que é fruto do casamento dele com Tata Werneck (39), roubou a cena com tanta fofurice durante o passeio em uma praia no Rio de Janeiro.

Pai e filha foram brincar com uma prancha no mar e também deram um passeio pela orla da praia. Nas fotos, Clara apareceu com um look confortável e em tons de rosa.

O ator está de férias da TV desde o fim da novela Além da Ilusão, da Globo, na qual interpretou o mágico Davi.

Fotos: Fabricio Pioyani / AgNews

BRUNA MARQUEZINE SURGE BRINCANDO COM CLARA MARIA EM FLAGRA DE TATA WERNECK

Tata Werneck (39) recebeu uma visita mais do que especial de ninguém menos que Bruna Marquezine (27). A apresentadora registrou lindos momentos da amiga brincando com a filha, Clara Maria (2). Aproveitando a volta para o Brasil após as gravações de Besouro Azul, a atriz resolveu matar a saudade da sobrinha do coração e derrete o coração da web.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!