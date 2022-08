Bruna Marquezine surge brincando com Clara Maria em fotos feitas por Tata Werneck

A apresentadora Tata Werneck derreteu o coração dos fãs com fotos de Bruna Marquezine brincando com Clara Maria

CARAS Digital Publicado em 16/08/2022, às 13h54

Nesta terça-feira, 16, Tata Werneck (39) recebeu uma visita mais do que especial de ninguém menos que Bruna Marquezine (27). A apresentadora registrou lindos momentos da amiga brincando com a filha, Clara Maria (2).

Aproveitando a volta para o Brasil após as gravações de Besouro Azul, a atriz resolveu matar a saudade da sobrinha do coração e derrete o coração da web.

Nas fotos, a dupla aparece se divertindo na casa da família e ainda é possível ver a admiração da menina com a artista, que é uma verdadeira super-heroína.

"Falei pra Caca "vem uma amiga da mamãe que é super herói", "ela fala?", "fala" "mamãe ela voa?". Liguei pra Bruna: Bru vc vai ter que arrumar um jeito de voar", brincou a mamãe na legenda.

Nos comentários, os admiradores de Tata e Bruna se encantaram com as fotos. "Aii que lindas", elogiou Maisa; "Ela olhando pra Bruna", "Ai que delícia de encontro", "Meu coração caras. Encontro da Deusa com a titia Bruna", dispararam os internautas.

