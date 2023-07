Projota se declara ao postar cliques raros com os filhos: "São tudo pra mim"

O cantor Projota encantou os seguidores ao postar algumas fotos com os dois filhos, Marieva e Otto

O cantor Projota encantou os seguidores das redes sociais ao compartilhar uma sequência de cliques com os filhos, Marieva, que está com três anos, e o caçula, Otto, de três meses. Os dois são frutos de seu relacionamento com Tamy Contro, de quem está separado.

Em seu perfil oficial no Instagram, o rapper e ex-participante do Big Brother Brasil 21 surgiu sorridente com os herdeiros, e aproveitou os registros para demonstrar todo o amor que sente por eles. "Glória a Deus pelo meu motivo, vocês são tudo pra mim", declarou o artista.

Nos comentários, os internautas elogiaram o registro e comentaram a semelhança entre Projota e Otto. "Família linda! Deus abençoe vocês", disse um seguidor. "Que lindeza", escreveu outra. "A menina é a cara da mãe, o garoto a do pai", comentou uma fã. "Otto tá a sua cara!", afirmou outra.

Além do cantor, Tamy também divide registros encantadores com os filhos em suas redes sociais, e recentemente, ela explodiu o fofurômetro ao mostrar Otto dando risada. "Oi, pexual", escreveu a mamãe coruja ao mostrar o bebê com um look estiloso.

Tamy Contro revela relação atual com Projota após separação

Recentemente, a influenciadora digital Tamy Contro decidiu usar suas redes sociais para abrir seu coração! A mamãe de Marieva e Otto revelou como está a atual relação com seu ex-marido, o cantor Projota. Eles se separaram em abril deste ano, quando ela ainda estava grávida do caçula.

Segundo Tamy, os dois se dão pelas crianças. "Você e Projota mantém um bom relacionamento?", perguntou um internauta, através de uma caixinha de perguntas no Instagram. "Toda relação é construção. Estamos conseguindo construir uma relação saudável para podermos proporcionar o melhor para as nossas pessoas prediletas: nossos filhos. E acho que no momento é isso que importa, o bem-estar das crianças", explicou.