Projota encanta os fãs ao surgir em momento fofo com os filhos

O rapper e ex-BBB Projota encantou os seguidores ao postar fotos com os filhos, Marieva e Otto

O cantor Projota explodiu o fofurômetro das redes sociais neste sábado, 2, ao compartilhar alguns cliques com os filhos, Marieva, de três anos, e Otto, de quatro meses.

Nos cliques postados no feed do Instagram, o ex-participante do BBB 21 surge sorridente com os herdeiros, e também recebendo carinho do caçula. Ao compartilhar os registros, o rapper agradeceu. "Graças a Deus", escreveu o artista na legenda da publicação, acrescentando três emojis de coração.

Os internautas se derreteram nos comentários da publicação. "Que lindos. Ele é a sua cara", disse uma seguidora. "O menino é cara do pai, a menina tem traços dos dois", escreveu outra. "Tão lindos os dois. Muita fofura", falou uma fã.

Marieva e Otto, vale lembra, são filhos de Projota com a influenciadora digital Tamy Contro. Ela confirmou a separação em março deste ano, quando ainda estava grávida. "Sim (estamos separados). Mas como estou emocionalmente instável por conta da gravidez, etc, não quero falar mais detalhes sobre esse assunto. Minha prioridade está sendo em tentar ficar forte por conta das crianças, espero não só que me entendam, mas que me mandem boas vibrações, sei que Deus tem um plano maior pra mim, seguimos...", disse ela.

