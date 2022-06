Patricia Abravanel publica foto rara e fofa dos filhos com looks juninos

A apresentadora Patricia Abravanel aproveitou uma festa junina na companhia dos filhos

CARAS Digital Publicado em 11/06/2022, às 14h26

Neste sábado, 11, foi dia de Patricia Abravanel (44) curtir a famosa quermesse ao lado da família.

Pelas redes sociais, a apresentadora compartilhou um clique raríssimo com os herdeiros e encantou ao mostrar os looks juninos dos pequenos.

Nas imagens, a mamãe e os filhos, Pedro Abravanel Faria (6), Jane Abravanel Faria (4) e Senor Abravanel Faria (2), esbanjam muita alegria com as roupas típicas do São João.

"Quem mais ai ama festa junina??", questionou a filha de Silvio Santos (91) na legenda da publicação.

O registro raro da família chamou a atenção dos seguidores. "Linda família", "Que lindos", "Ai meu deus que fofura esse trio", declararam.

CONFIRA O REGISTRO DE PATRICIA ABRAVANEL E SUA FAMÍLIA