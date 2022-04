Patricia Abravanel encanta ao compartilhar fotos raras com os filhos

Apresentadora Patricia Abravanel publicou cliques aproveitando pôr do sol com os herdeiros e esbanjou fofura na rede social

CARAS Digital Publicado em 20/04/2022, às 08h19

A apresentadora Patricia Abravanel (44) encantou ao compartilhar fotos com os filhos em sua rede social.

Nesta terça-feira, 19, a famosa publicou registros curtindo um momento de folga com os três herdeiros, Pedro Abravanel Faria (6), Jane Abravanel Faria (4) e Senor Abravanel Faria(2), e esbanjou felicidade.

Com uma roupa confortável, a apresentadora do SBT surgiu se divertindo com os pequenos em meio à natureza.

"Nosso pôr do sol", exibiu ela. Nos comentários, os seguidores admiraram os registros raros. "Família linda e abençoada", disseram vários fãs.

Ainda nesta segunda-feira, 18, quem encantou foi Rebeca Abravanel (41) que compartilhou selfies com a sobrinha Jane Abravanel Faria.

Veja as fotos de Patricia Abravanel com os filhos: