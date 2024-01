Paris Hilton se veste de princesa na festa de aniversário do filho

Para comemorar o primeiro ano de seu filho, Phoenix, Paris Hilton decorou o quintal da sua casa com o tema "Vivendo no fundo do mar"

Nesta terça-feira, 30, Paris Hilton publicou fotos do aniversário de um ano de seu filho, Phoenix, em uma festa com o tema "fundo do mar". O pequeno completou seu primeiro ano de vida no dia 16 de janeiro e a festa aconteceu no último sábado, dia 27. Em seu perfil oficial no Instagram, a estrela compartilhou fotos deste dia tão especial.

A comemoração aconteceu na casa da própria socialite. O evento contou com a presença de celebridades como Kelly Osbourne e Rumer Willis. Nos vídeos compartilhados durante a festa, era possível observar um quintal transformado em um cenário subaquático, decorado com balões em forma de peixe e algas marinhas. Além disso, a trilha sonora do filme "A Pequena Sereia" da Disney ecoava no ambiente.

Nas fotos, ela aparece vestindo uma roupa azul, que combinava com a decoração, tiara e óculos escuros. Ela aparece nas imagens ao lado de seu filho, que vestia uma boina e roupinha da Burberry. "Vivendo a melhor vida debaixo do mar com o bebê no seu primeiro aniversário! Um dia mágico para o menino sorridente mais mágico", disse Paris na legenda. "A minha vida mudou para sempre graças a você, Phoenix! Obrigada por me fazer a mãe mais sortuda", completou.

Os fãs se derreteram pelo bebê nos comentários. "Feliz aniversário para o anjinho mais fofo, te amo!", comentou um internauta. "Phoenix é abençoado por ter você como mãe", disse outro. "Príncipe mais lindo de toda a terra!", afirmou mais um.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Paris Hilton (@parishilton)

O pequeno Phoenix é fruto do casamento de Paris com o empresário Carter Reum, e nasceu por meio de uma barriga solidária. Em novembro do último ano, o casal anunciou a chegada da filha, London, que foi gerada da mesma forma.

Em entrevista à revista People, ela falou sobre o impacto do menino em sua vida. “Eu pensei que sabia o que era o amor com meu marido, mas assim que conheci meu bebê, é apenas esse amor em outro nível. Ele simplesmente mudou minha vida em todos os sentidos", afirmou.