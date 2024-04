Paris Hilton conta motivo de não mostrar sua filha com Carter Reum

Mãe de duas crianças, Paris Hilton conta o motivo de não mostrar sua filha, London, em fotos da família; saiba mais!

No último fim de semana, a socialite Paris Hilton e seu marido Carter Reum compartilharam um álbum de fotos curtindo a Páscoa em família com seu filho mais velho, Phoenix. No entanto, os internautas sentiram falta de London, filha caçula do casal. Com isso, a famosa precisou se posicionar sobre a ausência da herdeira.

Respondendo aos internautas, Carter contou que o casal ainda não está pronto para compartilhá-la com o mundo. No entanto, ele garantiu que "ela é adorável e se parece com a mãe". Em seu TikTok, Paris ainda foi encorajada por um fã a mostrar a filha no futuro.

"Phoenix é simplesmente precioso. Mal posso esperar até que você se sinta segura o suficiente para nos mostrar a irmã dele", declarou seu seguidor, que recebeu uma resposta da loira. "Eu te amo, em breve", disse Paris.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Paris Hilton (@parishilton)

Vale lembrar que Phoenix, primogênito do casal, recebeu várias críticas sobre sua aparência recentemente. Após chamar atenção pelo tamanho de sua cabeça, a famosa foi a público defender seu herdeiro.

“Eu não conseguia acreditar que eles pudessem ser maus e cruéis com um bebezinho inocente. Você pode dizer o que quiser sobre mim, mas este é meu anjinho. E se alguém disser algo que magoe ele ou seus sentimentos, sempre estarei lá para protegê-lo. Normalmente, eu nem dignificaria algo assim com uma resposta, mas fiquei com o coração partido por existirem pessoas tão cruéis no mundo”, disse ela na época.

Paris Hilton explica porque teve filhos por barriga de aluguel

Em dezembro, Paris Hilton revelou o motivo para ter optado por gerar seus filhos por meio da barriga de aluguel. Ela e o marido, Carter Reum, tiveram dois filhos nos últimos meses: Phoenix, de 10 meses, e a recém-nascida London. O nascimento das crianças surpreendeu os fãs do casal e, agora, ela contou sobre a decisão de gerá-los pela barriga de aluguel.

Em entrevista na segunda temporada de Paris In Love, ela contou que optou pela barriga de aluguel para preservar as crianças. Ela ficou apreensiva com a pressão em cima de seu filho por ser famosa e decidiu ter a criança em outro ventre para que pudesse preservar esse momento da gestação.

“A barriga de aluguel foi uma decisão difícil de tomar”, disse ela, e completou: “Eu teria adorado aquela experiência de deixar o bebê crescer na sua barriga e sentir os chutes e todos aqueles momentos emocionantes, mas minha vida tem sido tão pública. Então, mesmo que o bebê seja biologicamente meu e de Carter, decidimos que uma barriga de aluguel o carregasse", finalizou.

O marido dela, Carter Reum, concordou com a decisão da esposa em preservar as crianças. “Agora que temos uma família, queremos que a nossa família cresça e seja normal e nem sempre seja conhecida como filhos de Paris Hilton. Temos que pensar na segurança. Quando vamos ao mercado, uma coisa é alguém parar e pedir uma foto a Paris. Outra coisa é ter o bebê no carrinho. Não acho que saibamos tudo o que a jornada vai nos trazer, mas vamos enfrentar isso à medida que avançamos”, afirmou.