Paris Hilton fala de críticas sobre o tamanho da cabeça de seu bebê

‘Coração partido', revelou Paris Hilton ao falar sobre os comentários feitos sobre a aparência de seu bebê, Phoenix, que nasceu em janeiro

Recentemente Paris Hilton e seu filho, Phoenix, de 10 meses, foram vítimas de alguns comentários maldosos feitos na web ao postar uma foto do pequeno e o tamanho de sua cabeça chamou atenção. Em entrevista à PEOPLE, Paris revelou ter ficado com o "coração partido" e saiu em defesa do filho.

“Eu não conseguia acreditar que eles pudessem ser maus e cruéis com um bebezinho inocente”, disse ela, “Você pode dizer o que quiser sobre mim, mas este é meu anjinho. E se alguém disser algo que magoe ele ou seus sentimentos, sempre estarei lá para protegê-lo", pontuou ela, que também anunciou recentemente que é mãe de London, uma menina que chegou por via de barriga de aluguel.

A empresaria disse que geralmente ignora as mensagens de ódio que recebe, mas não podia simplesmente ficar parada e não dizer nada quando seu filho estava sendo atacado. “Normalmente, eu nem dignificaria algo assim com uma resposta, mas fiquei com o coração partido por existirem pessoas tão cruéis no mundo”, disse ela.

Na época ela chegou a rebater os comentários: "Há algumas pessoas doentes neste mundo”, Paris pediu um fim aos ataques em um desabafo. “Meu anjo é perfeitamente saudável. E, sim, claro que ele passou com um médico. Ele só tem um cérebro grande”, a influenciadora digital explicou ao deixar um comentário em um vídeo de uma apoiadora na rede social.

A famosa ainda afirmou que “sente pena” de qualquer pessoa que sinta necessidade de intimidar um bebê. O pequeno é fruto de seu relacionamento com Carter Reum. Paris e Reum anunciaram o nascimento do primeiro filho em 16 de janeiro de 2023, por meio de uma barriga de aluguel.

Paris Hilton anuncia o nascimento de sua segunda filha

Paris Hilton já é mamãe pela segunda vez! Ela anunciou que a família aumentou ao contar que sua segunda filha nasceu. A bebê veio ao mundo por meio da barriga de aluguel e ela manteve o assunto em segredo até o nascimento da criança.

Paris anunciou a chegada da filha em pleno Dia de Ação de Graças, que é um feriado importante nos Estados Unidos. Nas redes sociais, ela mostrou a foto de um macacão rosa de bebê e revelou o nome da criança: London.