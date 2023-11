Paris Hilton anuncia o nascimento de sua segunda filha e revela o nome

Paris Hilton é mamãe pela segunda vez! De surpresa, ela anuncia o nascimento de sua segunda filha em data especial nos EUA

A socialite e empresária Paris Hilton já é mamãe pela segunda vez! Ela anunciou que a família aumentou ao contar que sua segunda filha nasceu. A bebê veio ao mundo por meio da barriga de aluguel e ela manteve o assunto em segredo até o nascimento da criança.

Paris anunciou a chegada da filha em pleno Dia de Ação de Graças, que é um feriado importante nos Estados Unidos. Nas redes sociais, ela mostrou a foto de um macacão rosa de bebê e revelou o nome da criança: London.

“Grata pela minha filha. Minha princesa chegou!”, disse ela. Vale lembrar que Paris é casada com Carter Reum e os dois já são pais de um menino, Phoenix, que também nasceu por meio da barriga de aluguel.

Paris Hilton rebateu ataques ao filho mais velho

A influenciadora digital e personalidade da mídia, Paris Hilton, usou as redes sociais para desabafar sobre os ataques que recebeu depois de compartilhar algumas fotos com seu filho. O pequeno Phoenix, com apenas sete meses de idade, foi alvo de comentários cruéis por conta do formato e tamanho de sua cabeça.

Paris decidiu enfrentar as especulações sobre a saúde de seu filho em seu perfil no TikTok. A celebridade, que foi uma das sensações dos anos 2000, contou que já levou seu filho ao médico e que ele é completamente saudável. Além disso, a loira lamentou as críticas maldosas à aparência do pequeno.

"Há algumas pessoas doentes neste mundo”, Paris pediu um fim aos ataques em um desabafo. “Meu anjo é perfeitamente saudável. E, sim, claro que ele passou com um médico. Ele só tem um cérebro grande”, a influenciadora digital explicou ao deixar um comentário em um vídeo de uma apoiadora na rede social.