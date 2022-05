No Dia Nacional da Adoção, Mara Maravilha dispara: ''Vivo cada segundo como uma benção''

Mara Maravilha se emociona ao falar sobre seu filho em homenagem ao Dia Nacional da Adoção

CARAS Digital Publicado em 25/05/2022, às 15h38

Nesta quarta-feira, 25, é celebrado o Dia Nacional da Adoção!

Mara Maravilha (54), que passou pelo processo recentemente, decidiu usar as redes sociais para falar sobre a data.

Em seu Instagram, a cantora publicou um registro no qual apareceu ao lado do noivo, Gabriel Torres (33) e do herdeiro, Miguel Benjamin (4).

“Adoção no Brasil… Abrace essa causa… Neste Dia Nacional da Adoção, quero agradecer a Deus e a Justiça brasileira por ter me concebido o prazer e a satisfação de ser mãe”, começou na legenda. “Só Deus sabe o quanto Miguel mudou minha vida, nossa rotina e hoje, sinto-me a pessoa mais feliz do mundo”.

“Foram tantos sonhos adiados, tantos dias, meses e anos na fila por uma adoção, mas que valeram a pena, porque vivo cada segundo como uma bênção. Nunca imaginei que uma simples ligação telefônica fosse gerar um turbilhão de emoções anunciando a sua chegada e Miguel veio para bagunçar, no bom sentido, minha agenda. Largo tudo para deixá-lo e pegá-lo na escolinha”, admitiu a apresentadora.

“Se você tem dúvidas quanto a entrar num programa de adoção, faça como nós fizemos, entre de cabeça, porque vale a pena investir nosso tempo em algo que só nos dá satisfação. Faça isso e nunca mais reclame da monotonia, nem da solidão. Criança é bênção, abrace essa causa”, aconselhou ao final.

Confira a foto que Mara Maravilha postou com Gabriel Torres e Miguel Benjamin para celebrar o Dia Nacional da Adoção: