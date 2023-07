Nathalia Dill faz rara aparição com a filha e o marido em passeio ao ar livre

Nathalia Dill é flagrada em passeio com a filha, Eva, e o marido, Pedro Curvello, no Rio de Janeiro

A atriz Nathalia Dill aproveitou a manhã ensolarada no Rio de Janeiro na manhã desta segunda-feira, 17, para curtir um passeio com sua família. A estrela foi flagrada pelos paparazzi enquanto circulava pela região da Lagoa Rodrigo de Freitas na companhia da filha, Eva, e do marido, Pedro Curvello.

Os pais corujas levaram a filha para brincar no parquinho ao ar livre no local e também foram vistos caminhando com a herdeira no colo pela área com árvores.

Vale lembrar que Nathalia Dill voltará às novelas em breve. Ela foi escalada para o elenco de Guerreiros do Sol, próxima trama do Globoplay. Além disso, a artista poderá ser vista na reprise da novela Escrito nas Estrelas no canal Viva a partir desta segunda-feira, 17.

Fotos: JC Pereira / AgNews

Nathalia Dill mostra decoração do quarto da filha

A atriz Nathalia Dill encantou os fãs ao mostrar o novo quartinho da filha, Eva. Crescendo rápido, ela ganhou um "upgrade" em seu espaço que agora conta uma cama personalizada.

"O quarto novo da Eva ficou pronto! (...) ela já está aproveitando ao máximo tudo!", disse ela. O projeto foi assinado pela arquiteta Hana Lerner, que apostou em características brasileiras para montar o espaço - ela fez uso, por exemplo, da tradicional palhinha.

"A cama com acabamento em carvalho americano e palhinha é um dos destaques do nosso projeto! Hoje a Eva tem 2 aninhos, então projetamos uma cama com proteção, e a parte da frente pode ser removida quando não for mais necessária. A Nathalia também queria uma bicama, porque as vezes eles gostam de dormir com a filha", justificou a profissional.

Também foram colocados cestos para brinquedos e uma mesinha de atividades com espaço para livros. "Um quarto que traz autonomia para a Eva, aqui tudo fica ao alcance das mãozinhas!", disse a profissional.