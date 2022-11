Na Angola, Kelly Key revela dificuldade do filho se adaptar na escola: ''Chora mais''

Após se mudar de país, cantora Kelly Key desabafou sobre problema que está enfrentando com o filho caçula na escola

O filho caçula de Kelly Key (39), Artur Freitas, de 5 anos, está com dificuldade em se adaptar em sua nova rotina. Nesta quarta-feira, 23, a cantora comentou novamente em sua rede social sobre o problema que está enfrentando com o herdeiro.

Nas últimas semanas, a loira se mudou com a família para a Angola e o herdeiro acabou também mudando de escola. Após mais um dia difícil ao deixar o garoto no colégio, ela resolveu desabafar com os seguidores.

"Sobre a adaptação do Artur... Está mesmo difícil!", disse ela. "Ele fica super bem na escola! Ama sua professora e colegas, mas todos os dias que o deixamos na escola pela manhã, é a mesma cena!", falou que todo dia se repete o episódio.

"Ele chora... Diz que vai ter saudade... Chora mais... Pede abraço! Pede pra ficarmos 10 minutos, fica enjoado", detalhou como tudo acontece.

A cantora então falou que depois Artur se sente bem. "Mas ao mesmo tempo, passa 20 minutos e ele fica super bem com os colegas", escreveu.

Por fim, Kelly Key comentou que não sabe como lidar com a situação. "Já nem sabemos mais o que fazer... é bem desgastante passar pela mesma situação todas as manhãs", desabafou.

Nas últimas semanas, a famosa já havia compartilhado um pouco da mudança da rotina do filho em seu feed no Instagram. "Mais uma semana de adaptação por aqui! Vocês estão acompanhando pelos stories como está sendo essa “saga” da escola (já até falamos por la que meninos tem mais dificuldades emocionais) como hoje não falei sobre isso por lá, resolvi contar por aqui. O Artur está mandando muito bem no emocional! Hoje já foi sem chorar, apesar de ter ficado na escola resmungando durante as aulas querendo a mamãezinha aqui… Mas participou das atividades e se alimentou bem…", falou e contou mais em sua rede social.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Kelly Key (@oficialkellykey)

Com um barco, Kelly Key faz mudança de casa na Angola: 'Uma loucura'

Kelly Key estava sumida das redes sociais e na última quinta-feira, 10, ela revelou o motivo. A cantora e influenciadora digital fitness contou que preparou uma mudança de uma casa para outra em Angola, país africano onde vive atualmente com sua família.

Em vídeos compartilhados nos stories de seu perfil no Instagram, Kelly Key disse que estava indo para Mussulo, uma região que, segundo ela, é parecida com a cidade de Angra dos Reis, localizada no estado do Rio de Janeiro. "Ontem foi uma loucura", começou.

A artista estava dentro do carro parada em um posto de gasolina enquanto gravava o vídeo. "A gente leva coisas, tira coisas... Tem que levar as coisas para limpar. Agora a gente está pegando óleo para colocar no barco.... Então essas coisas, eu gostaria de compartilhar com mais frequência. Mas eu não nasci com essa habilidade. Então, às vezes eu filmo e deixo guardado para postar depois. Ontem eu filmei o barco, entrando com as coisas no barco, mas não postei ainda. Vou 'botar' agora como foi ontem a travessia com edredom.... Vocês precisam ver", contou Kelly.

