Murilo Huff encanta ao combinar o pijama com o filho, Léo: "Carinha de alegria"

Murilo Huff (27) explodiu o fofurômetro das redes sociais ao compartilhar uma sequência de cliques ao lado do filho, Léo (3), fruto de seu relacionamento com a cantora Marília Mendonça (1995 - 2021).

Nas fotos publicadas no feed do Instagram na tarde desta terça-feira, 23, o cantor e o herdeiro surgiram fazendo várias poses e usando um pijama branco, com o rosto dos dois estampados.

Ao dividir o momento, Huff contou que Léo não foi para a escola e ficou em casa tirando um cochilo ao lado do papai. "A carinha de alegria de quem matou aula pra tirar um cochilo com o papai", escreveu ele na legenda da publicação.

Os internautas se derreteram com a postagem. "Perfeitos", comentou o cantor Felipe Araújo. "Lindos", escreveu Wesley Safadão. "Que linda essa foto", falou dona Ruth, mãe de Marília e vó de Léo, acrescentando um emoji de coração. "Leozinho tá crescendo muito rápido", disse uma fã.

O cantor Murilo Huff está curtindo alguns dias de descanso em Fernando de Noronha, e chamou a atenção ao compartilhar curtindo o local. Em seu perfil oficial no Instagram, ele exibiu seu corpo musculoso ao surgir sem camisa enquanto tomava sol.

Na imagem, o pai de Léo, de três anos, também aparece usando um chapéu e óculos escuros. A publicação de Huff ganhou elogios dos fãs. "Lindo", disse uma seguidora. "Que belezura", afirmou outra. "Aff meu Deus, que coisa linda", falou uma fã. "Que isso, hein. É gato demais", comentou mais uma.

