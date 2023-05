Murilo Huff exibe corpo musculoso ao surgir sem camisa em Fernando de Noronha: "Lindo"

O cantor Murilo Huff ganhou elogios dos seguidores das redes sociais ao surgir tomando sol sem camisa

Murilo Huff (27) está curtindo alguns dias de descanso em Fernando de Noronha, e nesta segunda-feira, 15, ele chamou a atenção ao compartilhar curtindo o local.

Em seu perfil oficial no Instagram, o cantor sertanejo exibiu seu corpo musculoso ao surgir sem camisa enquanto tomava sol. Na imagem, o pai de Léo, de três anos, também aparece usando um chapéu e óculos escuros.

A publicação de Huff ganhou elogios dos fãs. "Lindo", disse uma seguidora. "Que belezura", afirmou outra. "Aff meu Deus, que coisa linda", falou uma fã. "Que isso, hein. É gato demais", comentou mais uma. "Que lindo esse guarda-sol de palha… Noronha é diferente mesmo", brincou o cantor Gustavo Mioto.

Confira a publicação de Murilo Huff:

Homenagem de Dia das Mães

Neste domingo, 14, comemora-se o Dia das Mães, e o cantor Murilo Huff comoveu os seguidores ao relembrar da mãe de seu filho, a eterna Rainha da Sofrência Marília Mendonça (1995 - 2021). Nas redes sociais, o artista, pai de Léo, de 3 anos, publicou um vídeo com imagens da sertaneja, homenageando também a mãe dela, Dona Ruth Dias, com quem divide a guarda de Léo, e sua mãe, Zaida Huff.

Nos registros, é possível ver momentos da família com o pequeno. Em um dos trechos, Marília aparece tocando violão para o filho, ainda bebê. "Feliz dia das mães à todas as mamães guerreiras desse mundo! Hoje é dia de apertar e beijar bastante nossas veinha", escreveu Huff ao legendar a publicação em sua conta oficial no Instagram.

