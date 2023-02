Mulher de Juliano Cazarré emociona ao mostrar momento encantador entre os filhos: "Muito amor"

Leticia Cazarré, mulher do ator Juliano Czarré, encantou os seguidores ao mostrar um vídeo de Gaspar com a irmã, Maria Guilhermina

Na noite desta sexta-feira, 3, LeticiaCazarré, mulher do ator Juliano Cazarré (42), usou as redes sociais para dividir um momento encantador entre os filhos, Gaspar (3) e Maria Guilhermina (sete meses).

Em um vídeo publicado no feed do Instagram, a bióloga e jornalista emocionou os seguidores ao mostrar o menino segurando a irmã caçula nos braços e fazendo carinho nela. Nas imagens, ele está sem camisa e a bebê está usando um body listrado, com duas cerejas estampadas. "Dispensa legenda", se derreteu a mamãe coruja na legenda da publicação.

Os seguidores ficaram encantados com o registro. "Que coisa mais linda desse mundo", disse uma internauta. "Gente, o tamanho dessas coxas, que coisa mais linda! Deus continue abençoando sempre", comentou outra. "Cena mais linda", escreveu uma seguidora. "Muito amor em um vídeo!!!! Deus abençoe!", falou uma fã.

Maria Guilhermina, vale lembrar, estava internada desde o seu nascimento após ser diagnosticada com uma cardiopatia congênita rara, chamada de Anomalia de Ebstein. A menina recebeu alta no dia 29 de janeiro, e Leticia dividiu a ótima notícia com os seguidores. Nas redes sociais, ela contou que a filha foi levada para a casa com a ajuda de uma equipe médica e mostrou um vídeo com momentos de como foi a saída da menina do hospital e a chegada dela em casa.

"Estamos em casa!! Maria Guilhermina de Guadalupe, sua vida é toda um milagre! Obrigada, Deus! Obrigada a cada médico, técnicas de enfermagem, mães da uti, amigos e familiares, vocês foram a montanha que nos elevou ao longo dos últimos 7 meses e nos fizeram enxergar mais longe, um horizonte que só os olhos do coração poderiam ver! Obrigada, minha Nossa Senhora de Guadalupe", disse ela.

Confira o vídeo fofo dos filhos de Leticia e Juliano Cazarré:

