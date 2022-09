Mileide Mihaile compartilha fotos raras com o filho e encanta: ''Cada dia mais parecido com você''

Influenciadora Mileide Mihaile encantou ao mostrar como seu filho com Wesley Safadão está grande

CARAS Digital Publicado em 12/09/2022, às 13h41

A influenciadora e ex-A Fazenda Mileide Mihaile (33) encantou ao compartilhar cliques raros com o filho, Yhudy Lima (11). Neste domingo, 11, a famosa exibiu registros cheios de amor com o herdeiro - fruto do relacionamento que teve com o cantor Wesley Safadão (34) - e impressionou ao mostrar como ele está grande.

Sorridentes e trocando carinhos, mãe e filho surgiram estilosos. Toda produzida, Mileide Mihaile roubou a cena com seus cabelos ondulados e um look com blazer.

Na legenda da publicação, a ex-A Fazenda aproveitou para se declarar para o garoto. "Meu filho, você é tão iluminado, tão abençoado que no lugar de eu me acostumar eu só fico ainda mais babona cada dia que passa!", começou dizendo.

E continuou desejando melhor para ele: "Deus preparou você minuciosamente pra me dá a honra de ser a mãe mais feliz e realizada do MUNDO! DEUS te abençoe, te blinde e te faça feliz sempre!".

Nos comentários do post, os internautas admiraram os registros cheios de amor da dupla. "Que fotos lindas", escreveram os fãs. "Cada dia mais parecido com você", falaram outros sobre a semelhança entre os dois.

Ainda nos últimos dias, Mileide Mihaile roubou a cena ao aparecer de blazer aberto em um ensaio cheio de atitude. Os cliques renderam vários elogios para a famosa na rede social.

De lingerie transparente, Mileide Mihaile surge arrasadora e faz a temperatura subir

A influenciadora Mileide Mihaile deu um show de beleza e sensualidade em sua rede social ao gravar os bastidores de um ensaio de lingerie. Usando apenas roupa íntima, ela protagonizou o momento. Fazendo caras e bocas para a câmera, a ex-A Fazenda surgiu deslumbrante vestindo calcinha, sutiã e uma camiseta transparente.

No feed, ela compartilhou o resultado do ensaio e arrancou elogios do seguidores, que ficaram impressionados com tanta beleza. "Que mulher maravilhosa", exclamaram. "Gata", definiram outros.

