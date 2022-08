De lingerie transparente, Mileide Mihaile surge arrasadora e faz a temperatura subir

Influenciadora Mileide Mihaile gravou bastidores de ensaio de lingerie e deu show de sensualidade na rede social

Redação Publicado em 30/08/2022, às 10h57

A influenciadora Mileide Mihaile (33) deu um show de beleza e sensualidade em sua rede social ao gravar os bastidores de um ensaio de lingerie nesta segunda-feira, 29. Usando apenas roupa íntima, ela protagonizou o momento.

Fazendo caras e bocas para a câmera, a ex-A Fazenda surgiu deslumbrante vestindo calcinha, sutiã e uma camiseta transparente.

Com os cabelos ondulados e uma maquiagem iluminada, Mileide Mihaile surgiu arrasadora e belíssima para posar com a roupa sensual.

No feed, ela compartilhou o resultado do ensaio e arrancou elogios do seguidores, que ficaram impressionados com tanta beleza. "Que mulher maravilhosa", exclamaram. "Gata", definiram outros.

Ainda nos últimos dias, Mileide Mihaile roubou a cena ao dispensar a roupa íntima para vestir um look bem colado e todo recortado.

Mileide Mihaile arrasa em fotos de biquíni

Nas últimas semanas, Mileide Mihaile marcou presença no São João da Thay, evento promovido pela influenciadora Thaynara OG (30) em São Luís, no Maranhão. Aproveitando sua passagem pelo local, a morena passou pelos Lençóis Maranhenses, local onde roubou acena ao ser clicada de biquíni laranja.

