MC Mirella encanta ao mostrar novas fotos da filha recém-nascida

A funkeira MC Mirella encantou a web após compartilhar novos cliques de Serena, sua filha com Dynho Alves, em suas redes sociais

Nesta quarta-feira, 24, MC Mirella encantou os seguidores com uma série de fotos da pequena Serena, sua filha com Dynho Alves. A cantora também instigou os fãs sobre o tema do mêsversário da menina. A bebê completa um mês de vida no dia 26 de janeiro.

"Em dois dias eu faço um mês. Qual será o tema do meu mesversário?", escreveu Mirella na legenda da publicação. A mãe da bebê compartilhou uma série de momentos fofos em seu perfil oficial no Instagram, em que Serena aparece dormindo, dando risada e no colo da cantora.

Nos comentários, todos ficaram encantados com a fofura de Serena, que arrancou diversos elogios da web. "Que perfeição de Deus, a nenê mais linda desse Instagram todo! Parabéns, Mirella e Dinho!", escreveu uma seguidora. "Que coisinha mais linda", comentou a outra. "Um mês já?", questionou mais uma.

Muitos internautas também notaram semelhanças entre Serena e seus pais. "A cara de brava igualzinho da Mi", disse uma seguidora. Já outros, acharam a bebê mais parecida com Dynho Alves "Gente, é a cara do Dynho".

MC Mirella falou sobre induzir o parto de sua filha

No dia 21 de dezembro de 2023, MC Mirella foi até suas redes sociais para contar alguns perrengues que passou nos dias finais de sua primeira gravidez. Segundo a cantora, sua filha Serena não estava querendo nascer tão cedo.

Ela contou que, se a bebê não viesse ao mundo dentro de quatro dias, ela iria precisar induzir o parto para que nenhuma das duas corra risco de vida."Como vocês sabem, se a Sereninha não vir logo, terei que fazer uma indução ou uma cesárea daqui a uns dias e é isso", confessou a funkeira. "Tô achando que ela já quer vir para o mundo causando. No meio da ceia de natal essa bolsa estoura", brincou a cantora.